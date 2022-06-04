На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором исполнил песню, написанную от лица украинского героя, который отдал свою жизнь за Родину, и посвященную его безутешной матери.

"Она о боли, которая осталась в сердце каждой матери, которая до сих пор ждет своего ребенка возле дома...Она живет с надеждой в сердце, что сможет еще раз услышать родной голос...Крик души, слезы, отчаяние", — поделился Сергей.

Лазановский своей песней напоминает, что каждый, кто отдал свою жизнь за нашу независимость, должен жить вечно в нашей памяти, потому что герои не умирают.

"Страшную цену мы платим за волю, которую давно заслужили! Давайте беречь наших героев современности, помогать им, ведь они защищают нашу жизнь от рук орды, которая уничтожила не одну человеческую жизнь!",- призвал украинцев певец.