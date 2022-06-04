На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором исполнил песню, написанную от лица украинского героя, который отдал свою жизнь за Родину, и посвященную его безутешной матери.

"Она о боли, которая осталась в сердце каждой матери, которая до сих пор ждет своего ребенка возле дома...Она живет с надеждой в сердце, что сможет еще раз услышать родной голос...Крик души, слезы, отчаяние", — поделился Сергей.
Лазановский своей песней напоминает, что каждый, кто отдал свою жизнь за нашу независимость, должен жить вечно в нашей памяти, потому что герои не умирают.
"Страшную цену мы платим за волю, которую давно заслужили! Давайте беречь наших героев современности, помогать им, ведь они защищают нашу жизнь от рук орды, которая уничтожила не одну человеческую жизнь!",- призвал украинцев певец.

Поклонники в комментариях не сдерживают эмоций: "невероятно трогательно", "Вечная память и слава героям Украины 😭".

Напомним, подопечная Дана Балана из "Голоса країни" срочно обратилась за помощью.

Как сообщала Politeka, маленькой дочке победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина нужна операция.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

Макрон отметился новым заявлением о путине: "россия остается великим народом"

"Хочется плакать": экс-жена Потапа Горовая не удержалась и высказалась о творчестве Дорофеевой

Путин дожмет Лукашенко: эксперт рассказал, сколько военных Беларуси могут вторгнуться в Украину

"Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев..."
Показать еще

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский пристыдил украинских звезд, показав кадры своего выступления.