На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором исполнил песню, написанную от лица украинского героя, который отдал свою жизнь за Родину, и посвященную его безутешной матери.
Поклонники в комментариях не сдерживают эмоций: "невероятно трогательно", "Вечная память и слава героям Украины 😭".
Напомним, подопечная Дана Балана из "Голоса країни" срочно обратилась за помощью.
Как сообщала Politeka, маленькой дочке победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина нужна операция.
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Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский пристыдил украинских звезд, показав кадры своего выступления.