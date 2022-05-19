На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому разом з дітьми виконав повну версію пісні "Ой у лузі червона калина". В мережі Facebook цей ролик вже набрав 2,1 млн переглядів.

"Така дрібниця, але мені приємно, що більшість людей змогли почути повну версію цієї пісні! Адже більшість зірок українського шоу-бізнесу чомусь не спромоглися заспівати її від першого і до останнього куплету🤷🏼Та парадокс в тому, що якраз 2,3,4-ий куплет мають найсильніший посил💪🏻", — зазначив Лазановський, "присоромивши" своїх колег по сцені.

"P.S. Так звучить Івано-Франківськ, так звучить сьогодні вся Україна🔥Дякую ЗСУ, теробороні, поліції, волонтерам, за вашу працю🙏🏻

Разом ми усі переможемо💪🏻", — додав молодий артист.

Українці в коментарях похвалили співака за виступ: "Так тримати🔥", "Дякую за повну версію! У вас неймовірний голос", "Але гарно!".

Також шанувальники відзначили стильну жінку, яка пританцьовувала на тлі артиста: "Ви гарно заспівали 🔥Але увага на бабусю😂Як вона двіжує".

"То була наша родзинка того вечора🙈", — відповів Лазановський.

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