Переможниця шоу "Голос країни" з команди Дана Балана, заслужена артистка України Оксана Муха звернулася до українців та світової спільноти.

10 травня полк «Азов» показав фото поранених бійців, які перебувають в підземеллях «Азовсталі». Співачка не залишилася байдужою та наступного дня розмістила на своїй сторінці в Instagram заклик допомогти захисникам Маріуполя.

"У 21 столітті людей тримають у жахливих умовах! Юнісеф! Чи це не ваша компетентція? Діти гинуть, голодні, загнані терористами! Яка ваша місія? Всі організації з захисту прав людини! Де ви? Яку діяльність провадите, коли людей катують? Люди добрі! Перепощуємо! Звертаємося до офіційних організація усього світу! Найцінніше - це людина і її життя!", — емоційно закликала переможниця "Голосу країни".

«Світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! Захисники знаходяться в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", — сказано в повідомленні "Азову", яким поділилася Оксана Муха.

Нагадаємо, екс-підопічна Дана Балана і переможниця "Голосу країни" розповіла про аншлаг за кордоном.

Як повідомляла Politeka, Дана Балана в серйозному вигляді підловили за лаштунками популярної української програми.

Також Politeka писала, що переможниця " Голосу країни "розставила крапки щодо" роману " з Даном Баланом.