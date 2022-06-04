Як пише Politeka.net, Оля Полякова виїхала з країни з дочками після того, як Київ піддався активному обстрілу в лютому з боку окупантів. Артистка була впевнена, що знову виступати не буде, але знайшла розраду в благодійних виступах.

Цього разу артистка не витримала і звернулася до матері окупанта, який загинув під час вторгнення, але вона продовжила виправдовувати дії країни-агресора.

"Твій син вбивця мародер і насильник. Ти виховала ублюдка, який прийшов на чужу землю вбивати. Пишаєшся? Країна ідіотів... " - висловилася Полякова. У мережі очікувано підтримали.

"Дурне ходить, нерозумно бродить 😂; за актрису 2 бали, не притиснула (; хто небудь дайте ой оскар за кращу гру; пралку не привіз😢; мені так бридко слухати це😆; задній план взагалі топ 😂 😂 😂 (він думає, що вона меле); ну хоч 10к отримала, і на тому спасибі); їй пачку цукру за це дали?; Як же все награно, мені так здається"»

Також після чергового концерту в Туреччині із зіркою сталося незвичайне, адже до неї підбігла жінка-біженка з України і проплакала з нею кілька хвилин.

"Стою розмовляю зі своїм помічником українською мовою. І ззаду підходить жінка, кидається мені на груди і починає плакати. "Боже, ви з України"... І я починаю плакати, я її обняла і теж ридаю", - сказала Оля.

Також, Єфросиніна вивідала у Полякової, як та почала життя заново закордоном

А ще Politeka писала, що Полякова без яскравого макіяжу і зайвого пафосу показала, яка вона перед концертами

Також Politeka повідомляла, що Полякова зворушилася до сліз під час виступу в США, кадри