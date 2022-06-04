Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий танцюрист з США з українським корінням. Зірка є чемпіоном з латино-американських танців, а також перемагав на американських "Танцях з зірками". А минулого року знаменитість покликали судити українські" Танці з зірками " разом з Катериною Кухар і Владом Ямою. Не забуває Макс і про Instagram, де цього разу вирішив похвалитися своїм підкачаним тілом.
На кадрах Чмерковський зняв футболку, після чого показав м'язи, прес і ноги.
"Скажи мені, як ти себе зараз відчуваєш?",- написав Макс.
"Я відчуваю, що тобі слід повернутися додому якомога швидше", - відповіла грайливо дружина Чмерковського Пета.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Сьогодні в спортзалі точно збиралася зробити таку ж серію знімків-можна було б порівняти", "насмілюся сказати, що професійні танцюристи не найкращі спортсмени....", "Я відчуваю, що. Поки не можу повернутися до своєї рутини. Не знаю, чи можливо це. Розум такий сильний", " краще тепер, коли я бачив це!", "Господи Господи! Який гарний чоловік! Петі пощастило!".
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