Обраниця "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан, яка знаходиться у Великобританії, не так часто говорить про себе.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако та переможниця. Після шоу вона почала відносини з чоловіком і навіть жила з ним разом і святкувала річницю щасливих відносин.

Зараз Анна вкрай рідко показує себе і нові кадри в мережі, проте про відносини дівчина не говорить зовсім. Сам Михайло також не згадує Анну в соціальних мережах, Не розповідає про особисте життя і не коментує про події останніх місяців.

Анна ж поступово почала показувати, де буває і з ким веселиться в Лондоні.

"З Україною в серці. Дуже скучила за Києвом і рідним. Скоро побачимося, залишилося трохи» - написала Анна.

Також Анна у Великобританії і вирішила українцям в Instagram розповісти, що потрібно знати про цю країну.

"На жаль через те, що в Україні війна, дуже багато хто був змушений виїхати і покинути свої будинки. Зараз велика кількість переселенців і українці шукають притулку і захисту в іншій країні. Сьогодні хочу написати про Великобританію і як вона допомагає українцям. Тому залишу цю інформацію тут, може, комусь вона буде корисна", - написала Анна.

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