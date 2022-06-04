Избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан, которая находится в Великобритании, не так часто говорит о себе.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако и победительница. После шоу она начала отношения с мужчиной и даже жила с ним вместе и праздновала годовщину счастливых отношений.

Сейчас Анна крайне редко показывает себя и новые кадры в сети, тем не менее об отношениях девушка не говорит совсем. Сам Михаил также не упоминает Анну в социальных сетях, не рассказывает о личной жизни и не комментирует о событиях последних месяцев.

Анна же постепенно начала показывать, где бывает и с кем веселится в Лондоне.

«С Украиной в сердце. Очень соскучилась по Киеву и родным. Скоро увидимся, осталось чуть-чуть» - написала Анна.

Также Анна в Великобритании и решила украинцам в Инстаграм рассказать, что нужно знать об этой стране.

"К сожалению из-за того, что в Украине война, очень многие были вынуждены уехать и покинуть свои дома. Сейчас большое количество переселенцев и украинцы ищут убежища и защиты в другой стране. Сегодня хочу написать о Великобритании и как она помогает украинцам. Поэтому оставлю эту информацию здесь, может, кому-то она будет полезна", - написала Анна.

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