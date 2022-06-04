Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка одружений на красуні Христині, з якою офіційно у відносинах з 2020 року. Після 24 лютого знаменитість відправився захищати Україну, а дружина зайнялася благодійністю, допомагаючи українцям. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Остапчук показав, як відпочиває за містом. Зірка поділився відео з черешнею, показуючи грона ягід.
"Якщо ви запитаєте, що я їв у дитинстві", - написав Володимир.
До цього Остапчук поділився спільною фотографією з дружиною Христиною в ліфті. Пара демонструвала свої луки перед виїздом на відпочинок.
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"Партнери в злочині", - написано було в публікації.
Нагадаємо, Остапчук нагадав українцям про трагедії з дітьми і показав кадри
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