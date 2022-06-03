Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женился на красотке Кристине, с которой уже полтора года. А после 24 февраля Остапчук отправился защищать Украину и служил в полиции. Кристина же занялась благотворительностью, помогая беженцам. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила показать свою фигуру перед зеркалом.

"Вот и жирок. А вы думали, что у меня идеальная фигура?", - написала Кристина.

"Я понимаю, что очень много негатива, видите у меня жир, кстати. Очень много этого негатива на пространствах наших страниц", - сказала Кристина, рассказывая о своих публикациях о войне, которые занижают охваты.

На кадрах Кристина сидела перед зеркалом и показала складку на животе, взявшись за нее рукой.

Напомним, жена Остапчука в модном наряде рассказала, какое будущее видит для украинцев

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука поделилась воспоминаниями из прошлого

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, почему у нее грустные глаза



