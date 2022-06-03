Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость сейчас женат на красотке Кристине, но до этого у Владимира была другая жена - Елена Войченко, которая родила ему двоих детей. Сейчас она с детьми уехала в Канаду, прячась от войны, а Владимир пошел защищать Украину, пока его супруга занимается благотворительностью.

Как оказалось, Елена после отъезда в Канаду перестала давать Остапчуку общаться с детьми. Владимир в своем Инстаграм продемонстрировал чат переписке с бывшей женой, где по несколько раз в день пытается ей дозвониться.

"Лена, дай поговорить с детьми", - писал раз за разом сообщение Владимир.

"И да, уже почти 100 дней я не видел и не слышал своих детей. Единственный плюс - они в безопасности в Канаде", - написал Владимир в сторис.

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