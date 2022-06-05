Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук і Христина одружилися ще в 2020 році. Пара вже півтора року разом і часто можна побачити їх спільні фото і відео. Після 24 лютого Володимир відправився служити в поліцію, захищаючи Україну, а Христина вирішила зайнятися благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де цього разу показала, як відпочиває за містом.
"Сьогодні ми у друзів за містом, так трошки хочеться такого життя спокійного", - написала Христина.
"А взагалі, коли я приїжджаю за місто в приватний будинок, то я так сильно мрію про наш будиночок", - продовжила дружина Володимира.
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"Війна наші мрії трошки від нас відсунула, але я точно вірю, що все буде", - підсумувала зірка.
На кадрах Христина показувала двір приватного будинку, де зараз відпочиває з чоловіком.
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