Дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк заговорила про мрію, яка у неї була до війни.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук і Христина одружилися ще в 2020 році. Пара вже півтора року разом і часто можна побачити їх спільні фото і відео. Після 24 лютого Володимир відправився служити в поліцію, захищаючи Україну, а Христина вирішила зайнятися благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де цього разу показала, як відпочиває за містом.

"Сьогодні ми у друзів за містом, так трошки хочеться такого життя спокійного", - написала Христина.

"А взагалі, коли я приїжджаю за місто в приватний будинок, то я так сильно мрію про наш будиночок", - продовжила дружина Володимира.

"Війна наші мрії трошки від нас відсунула, але я точно вірю, що все буде", - підсумувала зірка.

На кадрах Христина показувала двір приватного будинку, де зараз відпочиває з чоловіком.

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