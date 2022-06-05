Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде найпопулярніші шоу країни, в тому числі і шоу талантів, пісенні шоу і проект "Холостяк". Цього разу артист вирішив показати відео після того, як українці наводили підсумки після 100 днів війни.

"Цьому відео рівно 100 днів! 24.02.2022 🎥 я пишаюся тим, що українець, тому що ми найвідважніша і найкраща нація світу. Я вклоняюся всім героям - Ви святі! І я дякую від щирого серця за нашу свободу! Бережи вас Бог🙏 🙏 🙏 я тоді ні краплі не сумнівався, що ми переможемо, а сьогодні – я просто переконаний! 💪. Україна незалежна і незламна!» - каже Решетник під новим відео.

Українці відразу ж відреагували на побачене: "Слава Україні! Героям Слава! 🫶 ; Обіймаю💛 💙; все буде Україна🇺 🇦; Ранок, який змінив усе наше життя😢 😢 😢. Перемога вже відбулася, перемога добра над злом, а зараз ми її доводимо до логічного завершення».

Артист одружений на Христині, яка народила йому трьох синів. Але парі цього мало, адже вони мріють ще й про дочку. Не забуває Григорій і про Instagram, де поділився кадрами зі своїм середнім сином - Дмитром.

Хлопчик заспівав пісню"Ой, у лузі червона калина".

"100 днів боротьби за нашу свободу і незалежність! Україна Переможе! У наших дітей буде щасливе майбутнє!", - також написав Решетник.

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