Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет самые популярные шоу страны, в том числе и шоу талантов, песенные шоу и проект "Холостяк". В этот раз артист решил показать видео после того, как украинцы поводили итоги после 100 дней войны.

«Этому видео ровно 100 дней! 24.02.2022 🎥 Я горжусь тем, что украинец, потому что мы самая отважная и лучшая нация мира. Я кланяюсь всем героям – вы святы! И я благодарю от всего сердца за нашу свободу! Береги Вас Бог🙏🙏🙏 Я тогда ни капли не сомневался, что мы победим, а сегодня – я просто убежден! 💪. Украина независимая и несломленная!» - говорит Решетник под новым видео.

Украинцы сразу же отреагировали на увиденное: «Слава Украине! Героям Слава! 🫶; Обнимаю 💛💙; Все будет Украина🇺🇦; Утро, которое изменило всю нашу жизнь😢😢😢. Победа уже состоялась, победа добра над злом, а сейчас мы ее доводим до логического завершения».

Артист женат на Кристине, которая родила ему троих сыновей. Но паре этого мало, ведь они мечтают еще и о дочери. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где поделился кадрами со своим средним сыном - Дмитрием.

Мальчик спел песню "Ой, у лузі червона калина".

"100 дней борьбы за нашу свободу и независимость! Украина Победит! У наших детей будет счастливое будущее!", - также написал Решетник.

Напомним, ведущий Григорий Решетник разоткровенничался о показе 12-го сезона "Холостяка"

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