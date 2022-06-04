Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина пройшла до фіналу, але там поступилася Ганні Богдан, з якою головний герой і зараз перебуває у відносинах. Незважаючи на це Богдан стала досить популярною блогеркою в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Анна вирішила показати, наскільки сильно змінюється зовнішність завдяки віям і бровам.

"Подивіться, як змінюють людину брови і вії", - написала Анна.

А після цього показала, як поголила брови хною. Зірка зробила селфі, демонструючи результат.

"Вперше пофарбували брови хною. Спробувала новий для себе колір вій-темний шоколад", - написано було в публікації.

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