Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка прошла до финала, но там уступила Анне Богдан, с которой главный герой и сейчас состоит в отношениях. Несмотря на это Богдан стала довольно популярной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна решила показать, насколько сильно изменяется внешность благодаря ресницам и бровям.

"Посмотрите, как изменяют человека брови и ресницы", - написала Анна.

А после этого показала, как побрила брови хной. Звезда сделала селфи, демонстрируя результат.

"Впервые покрасили брови хной. Попробовала новый для себя цвет ресниц - темный шоколад", - написано было в публикации.

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