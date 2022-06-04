Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка прошла до финала, но там уступила Анне Богдан, с которой главный герой и сейчас состоит в отношениях. Несмотря на это Богдан стала довольно популярной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна решила показать, насколько сильно изменяется внешность благодаря ресницам и бровям.
"Посмотрите, как изменяют человека брови и ресницы", - написала Анна.
А после этого показала, как побрила брови хной. Звезда сделала селфи, демонстрируя результат.
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"Впервые покрасили брови хной. Попробовала новый для себя цвет ресниц - темный шоколад", - написано было в публикации.
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