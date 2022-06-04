Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка не так давно одружився на молодій красуні Каті Репяховой, яка в минулому році народила йому первістка - сина. З початку війни Катя була в Ізраїлі і тільки недавно повернулася в Україну. А днями Репяхова приїхала до Києва, де відразу зайнялася марафоном, приводячи себе в порядок. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Як я хочу спати, ви б знали. Сьогодні Міша о третій годині і десь годину грав, потім о шостій прокинувся, це було дуже складно. Просто гралися...",- сказала Репяхова.

"Як я хочу спати, Міша гуляв, веселився півночі", - написала Катя.

Також блогерка зробила селфі в ліфті, показуючи, як сильно не виспалася.

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Катя Репяхова

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