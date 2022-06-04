Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала себя, рассказав, почему ей не удалось выспаться.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда не так давно женился на молодой красотке Кате Репяховой, которая в прошлом году родила ему первенца - сына. С начала войны Катя была в Израиле и только недавно вернулась в Украину. А на днях Репяхова приехала в Киев, где сразу занялась марафоном, приводя себя в порядок. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Как я хочу спать, вы бы знали. Сегодня Миша в три часа и где-то час играл, потом в шесть проснулся, это было очень сложно. Просто игрались...", - сказала Репяхова.

"Как я хочу спать, Миша гулял, веселился полночи", - написала Катя.

Также блогерка сделала селфи в лифте, показывая, как сильно не выспалась.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, как развлекалась во время отдыха заграницей

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика без фильтров показала, что случилось с ее лицом

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика решилась кардинально сменить имидж



