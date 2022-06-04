Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист, який був у відносинах з Надею Дорофєєвою більше 10 років. Але після початку війни пара оголосила про розставання. А нещодавно Дантес вперше випустив пісню українською мовою, розповівши свою історію. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу вирішив розповісти, що відправився до своїх друзів.
"Сьогодні нарешті їду на дачу до своїх друзів. Але як вихована людина спочатку поїв, щоб не вистачати зі столу", - написав Дантес.
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Також Володимир показав смаколики, які спробував під час візиту до своїх друзів.
"Ще по дорозі зустрів коханих, що навіть ....",- написав Дантес.
"Стоїмо, гріємося", - було зазначено на фото.
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