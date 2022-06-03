Об этом в интервью телеканалу 1+1 рассказал певец Владимир Дантес, комментируя развод с Надей Дорофеевой. Напомним, артисты объявили о том, что они больше не вместе вскоре после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

По словам певца, они думали, что их расставание для публики пройдет незаметно.

«Мы перестали „сплачиваться“ еще до начала полномасштабной войны, просто об этом позже рассказали. Подумали, будто никто так не обратит на это внимания, как бы это было в мирные времена», - рассказал Дантес.

По есго словам, расходиться можно мирно, оставаясь друзьями. Также певец предположил, что разрывать отношения в мирное время сложнее, чем сейчас.

«В мирное время ты ходишь и что-то себе там придумываешь. Мы же вообще расстались нормально, мы просто во время войны это решили сказать. У нас нет такого, чтобы мы сидели там и просто возмущенные плакали, потому что: "Ой, как я без нее?" или "А как же я без него?". Сейчас такого нет, все нормально», - заверил Дантес.

Артист также добавил, что, если у кого-то есть желание развестись, это лучше сделать сейчас.

Напомним, поклонники Нади Дорофеевой предполагают, что ее новым избранником стал ресторатор Михаил Кацурин, который незадолго до расствания певицы с Дантесом также объявил о разводе с женой. Примечательно, Михаил и его уже экс-жена Даша были близкими друзьями Нади и Владимира – пары часто проводили время вместе и ездили на отдых.

Добавим, что ранее Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным.

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