Співачка Надя Дорофєєва приміряла стильну міні-сукню, вразивши не тільки ніжками на фото.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка. Зірка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, а днями записала спільну композицію з Артемом Пивоваровим. Кліп вже встиг зібрати 400 тисяч переглядів за добу і знаходиться на другому місці в трендах серед музичних відео на Ютубі. Не забуває Дорофєєва і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У новій публікації Надя похвалилася стильним образом у Білій міні-спідниці. На другому фото Дорофєєва показала, як радіє успіху свого кліпу на Ютубі.

"1-а, коли ви ще не послухали пісню "Думи" і не подивилися відео на YouTube

2-я, після ваших прослуховувань і переглядів", - написала Надя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Впевнено йдемо до мільйона переглядів", " а де третя?) Коли відео другий день поспіль в трендах))", "спасибі за ще одну прекрасну музику, чекаю не дочекаюся альбому".

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