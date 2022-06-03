Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Как и другие звезды, Надя работает над своими сценическими образами, делая их эффектными и незабываемыми. И когда образ одной знаменитости копирует другая, это сразу становится предметом долгих обсуждений фанатов. А в этот раз стало известно, что российская певица Клава Кока решила скопировать образ Нади Дорофеевой. Это подметили фанаты украинской певицы, которых репостнула Надя себе в сторис.
На кадрах можно увидеть Надю, которая была в белом топике и в необычных штанах. Клава надела аналогичный наряд, только дополнила его странной сумочкой.
"Ой, опять", - было написано в публикации.
Фанаты на фан-канале Нади сразу начали обсуждать действие Клавы:
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев..."
Оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете: фото и подробности последствий
Мужчина открыл стрельбу в больнице, известно о погибших: появились кадры с места трагедии
Войска Беларуси на границе переоснащают современным вооружением и техникой: какая сейчас есть угроза
"Ахаха, а она же русская, Клава эта? Вроде да, а русские все у нас воруют, кстати, вы видели песню, что они скопировали", "Мне кажется, она уже хайпует на этом, ахах. Кринж одним словом", "Та е-ма-е, сколько можно" "Клава Коке что, больше нечего носить".
Напомним, Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева положила слова Тараса Шевченко в новую песню
Также Politeka писала, Дорофеева искусила смелыми образами на улице, оценила и Никитюк