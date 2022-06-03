Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Как и другие звезды, Надя работает над своими сценическими образами, делая их эффектными и незабываемыми. И когда образ одной знаменитости копирует другая, это сразу становится предметом долгих обсуждений фанатов. А в этот раз стало известно, что российская певица Клава Кока решила скопировать образ Нади Дорофеевой. Это подметили фанаты украинской певицы, которых репостнула Надя себе в сторис.

На кадрах можно увидеть Надю, которая была в белом топике и в необычных штанах. Клава надела аналогичный наряд, только дополнила его странной сумочкой.

"Ой, опять", - было написано в публикации.

Фанаты на фан-канале Нади сразу начали обсуждать действие Клавы:

"Ахаха, а она же русская, Клава эта? Вроде да, а русские все у нас воруют, кстати, вы видели песню, что они скопировали", "Мне кажется, она уже хайпует на этом, ахах. Кринж одним словом", "Та е-ма-е, сколько можно" "Клава Коке что, больше нечего носить".

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