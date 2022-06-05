Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда недавно рассталась со своим мужем Владимиром Дантесом, а на днях записала совместную композицию с Артемом Пивоваровым. Клип уже успел собрать 400 тысяч просмотров за сутки и находится на втором месте в трендах среди музыкальных видео на Ютубе. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В новой публикации Надя похвасталась стильным образом в белой мини-юбке. На втором фото Дорофеева показала, как радуется успеху своего клипа на Ютубе.
"1-я, когда вы еще не послушали песню «Думы» и не посмотрели видео на YouTube
2-я , после ваших прослушиваний и просмотров", - написала Надя.
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Фанаты поставили тыысячи лайков и написали комментарии:
"Уверенно идем к миллиону просмотров", "А где третья?) Когда видео второй день подряд в трендах))", "Спасибо за еще одну прекрасную музыку, жду не дождусь альбома".
Напомним, экс-жена Потапа Горовая не удержалась и высказалась о творчестве Дорофеевой
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