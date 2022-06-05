Певица Надя Дорофеева примерила стильное мини-платье, впечатлив не только ножками на фото.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда недавно рассталась со своим мужем Владимиром Дантесом, а на днях записала совместную композицию с Артемом Пивоваровым. Клип уже успел собрать 400 тысяч просмотров за сутки и находится на втором месте в трендах среди музыкальных видео на Ютубе. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В новой публикации Надя похвасталась стильным образом в белой мини-юбке. На втором фото Дорофеева показала, как радуется успеху своего клипа на Ютубе.

"1-я, когда вы еще не послушали песню «Думы» и не посмотрели видео на YouTube

2-я , после ваших прослушиваний и просмотров", - написала Надя.

Фанаты поставили тыысячи лайков и написали комментарии:

"Уверенно идем к миллиону просмотров", "А где третья?) Когда видео второй день подряд в трендах))", "Спасибо за еще одну прекрасную музыку, жду не дождусь альбома".

Напомним, экс-жена Потапа Горовая не удержалась и высказалась о творчестве Дорофеевой

А еще Politeka писала, что Дорофеева хвастнула новым образом на отдыхе, украинцы не оценили

Также Politeka сообщала, что Дорофеева после нового дуэта поразила украинцев откровением



