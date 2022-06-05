Колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, яка неприємність з ним сталася під час відпочинку.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який прославився після "Фабрики зірок". Після успіху зірка пішов на деякий час зі сцени, а повернувся тільки в 2019. Після цього артист випустив кілька синглів і кліпів на них, а також презентував нещодавно альбом, після чого зібрав аншлаги під час виступу в Києві. А нещодавно Володимир розійшовся з дружиною Надею Дорофєєвою, з якою був разом більше 10 років.

Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Дантес вирішив показати, яка біда з ним трапилася під час відпочинку на дачі.

"Вже щось вкусило", - написав Володимир.

Також зірка зробив селфі свого підборіддя, демонструючи укус.

Зірка ще показав, що він зібрався готувати бограч.

"Саме прикольне-чекати три години, поки приготуватися", - написав Володимир.

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