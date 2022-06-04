Як пише Politeka.net, Макс Барських - відомий український артист, який довгий час будував кар'єру в Росії. Але після 24 лютого зірка повернувся в Україну і пішов захищати свою рідну землю. Але бекграунд не відпускає Барських і він показав на своїй сторінці в Instagram, що цього разу зробили росіяни.
"Пропагандисти біснуються від убогості і безсилля, як зазвичай виконуючи роботу на 2 з мінусом.
порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягніть себе на дно!",- написав Барських, показуючи плакати, де оголошено його концерт в Росії.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Окупанти знову рвонули в наступ, Генштаб повідомив деталі: "Штурмові дії в напрямку..."
Білорусь стягує техніку, проводить ротацію і знімає зі зберігання танки: експерт розкрив цілі Лукашенка
Крутоголов з "Дизель шоу" з красунею-дружиною показали українцям приклад сімейного життя: "Ось уже 16 років..."
"Це було важко": ЗМІ дізналися, яке доручення дав Сі Цзіньпін щодо рф, яка просить про допомогу
"Вони вже просто двійника собі зробили твого", "дешеві клоуни", "якщо ще й квитки можна купити, то просто звичайний кримінал", "вже напевно і квитки стали продавати".
Нагадаємо, Макс Барських показав, як його зустрічали на концерті в Німеччині, фото
А ще Politeka повідомляла, що Барських розповів про "персональне пекло" , яке триває з 24 лютого
Також Politeka писала, що Барських пригрозили можливою розправою після слів про" діряву " Росію