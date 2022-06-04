Співак Макс Барських, який будував кар'єру в Росії, але повернувся в Україну і захищає її після 24 лютого, показав, як росіяни підставляють його.

Як пише Politeka.net, Макс Барських - відомий український артист, який довгий час будував кар'єру в Росії. Але після 24 лютого зірка повернувся в Україну і пішов захищати свою рідну землю. Але бекграунд не відпускає Барських і він показав на своїй сторінці в Instagram, що цього разу зробили росіяни.

"Пропагандисти біснуються від убогості і безсилля, як зазвичай виконуючи роботу на 2 з мінусом.

порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягніть себе на дно!",- написав Барських, показуючи плакати, де оголошено його концерт в Росії.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вони вже просто двійника собі зробили твого", "дешеві клоуни", "якщо ще й квитки можна купити, то просто звичайний кримінал", "вже напевно і квитки стали продавати".

Нагадаємо, Макс Барських показав, як його зустрічали на концерті в Німеччині, фото

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