Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український хореограф і танцюрист. Також зірка довгий час судить талант-проекти, а останнім часом займав крісло доль "Танців з зірками". У Влада є красуня-дружина Лілія, яка народила йому сина - Леона. Не забуває Влад і про Instagram, де активно веде блог. А цього разу зірка вирішив показати останнє довоєнне фото сина.
"Наша остання Київська фотосесія. Леон ще з передніми зубами. Тепер-без
Дні переплуталися,але 1 червня свій подарунок він отримав)
Бажаю, щоб ти ніколи більше не почув пострілів і бомб! Будь здоровий і розумним!
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А поки займаємося домашньою освітою, тому всі, хто побачить нас з Лілією з нервовим тиком – не дивуйтеся...", - написав Влад.
Як можна помітити, фото було зроблено на різдвяні свята.
Нагадаємо, Влад Яма показав, з ким провів цей день, чотири роки тому
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма колко пожартував над Путіним, згадавши фільм "Назад у майбутнє
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