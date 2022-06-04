Хореограф і танцюрист Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав останнє довоєнне фото сина Леона, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український хореограф і танцюрист. Також зірка довгий час судить талант-проекти, а останнім часом займав крісло доль "Танців з зірками". У Влада є красуня-дружина Лілія, яка народила йому сина - Леона. Не забуває Влад і про Instagram, де активно веде блог. А цього разу зірка вирішив показати останнє довоєнне фото сина.

"Наша остання Київська фотосесія. Леон ще з передніми зубами. Тепер-без

Дні переплуталися,але 1 червня свій подарунок він отримав)

Бажаю, щоб ти ніколи більше не почув пострілів і бомб! Будь здоровий і розумним!

А поки займаємося домашньою освітою, тому всі, хто побачить нас з Лілією з нервовим тиком – не дивуйтеся...", - написав Влад.

Як можна помітити, фото було зроблено на різдвяні свята.

Нагадаємо, Влад Яма показав, з ким провів цей день, чотири роки тому

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