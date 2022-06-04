Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка проектів "Холостяк" і "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, яка йому народила вже трьох дітей, але пара не збирається зупинятися. А сьогодні, четвертого червня, у середнього сина-Дмитра, п'ятий день народження. Григорій зворушливо привітав хлопчика у своєму Instagram.

"Сьогодні нашому красунчику Дмитрику 5 років

Синочку, ти у нас дуже крутий, талановитий, дуже харизматичний хлопчик!

Реалізуй свої таланти і будь щасливий!

Так, синочку, ви дітки війни, але, повірте, ви будете жити у вільній і незалежній Україні", - написав Решетник.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вітаємо Дмитра з Днем народження! Нехай буде здоровий, щасливий!", "Щиро вітаю вас зі святом. Нехай ваш малюк буде здоровий і щасливий", "з днем народження мирного неба над!!! Малий копія ви, Гриша".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник похвалився талантом середнього сина

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