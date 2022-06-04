Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка проектів "Холостяк" і "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, яка йому народила вже трьох дітей, але пара не збирається зупинятися. А сьогодні, четвертого червня, у середнього сина-Дмитра, п'ятий день народження. Григорій зворушливо привітав хлопчика у своєму Instagram.
"Сьогодні нашому красунчику Дмитрику 5 років
Синочку, ти у нас дуже крутий, талановитий, дуже харизматичний хлопчик!
Реалізуй свої таланти і будь щасливий!
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Так, синочку, ви дітки війни, але, повірте, ви будете жити у вільній і незалежній Україні", - написав Решетник.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Вітаємо Дмитра з Днем народження! Нехай буде здоровий, щасливий!", "Щиро вітаю вас зі святом. Нехай ваш малюк буде здоровий і щасливий", "з днем народження мирного неба над!!! Малий копія ви, Гриша".
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник похвалився талантом середнього сина
А ще Politeka повідомляла, що ведучий Григорій Решетник розговорився про показ 12-го сезону "Холостяка"
Також Politeka писала, що Решетник розповів, з чого починав свою телевізійну кар'єру