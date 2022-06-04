Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая ему родила уже троих детей, но пара не собирается останавливаться. А сегодня, четвертого июня, у среднего сына - Дмитрия, пятый день рождения. Григорий трогательно поздравил мальчика в своем Инстаграм.

"Сегодня нашему красавчику Дмитрику 5 лет

Сыночек, ты у нас очень крутой, талантливый, очень харизматичный мальчик!

Реализуй свои таланты и будь счастлив!

Да, сыночек, вы детки войны, но, поверьте, вы будете жить в свободной и независимой Украине", - написал Решетник.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляем Дмитрия с Днем рождения! Пусть будет здоров, счастлив!", "Искренне поздравляю вас с праздником. Пусть ваш малыш будет здоров и счастлив", "с днем рождения мирного неба над!!! Малый копия вы, Гриша".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник похвастался талантом среднего сына

А еще Politeka сообщала, что ведущий Григорий Решетник разоткровенничался о показе 12-го сезона "Холостяка"

Также Politeka писала, что Решетник рассказал, с чего начинал свою телевизионную карьеру



