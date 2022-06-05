Про це розповіла російським ЗМІ PR-менеджер популярної співачки українського походження Анастасія Драпеко.
Вона зізналася, що більше не працює з Брежнєвою, а сама співачка покинула Росію і не планує повертатися.
"Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в росії, вона сюди не повернеться", - заявила Драпеко.
Як відомо, Брежнєва багато років працювала і жила в Росії зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. Однак, після повномасштабного вторгнення рф в Україну співачка відкрито і різко засудила війну. Незабаром стало відомо, що вона вирушила до Польщі, де в якості волонтера допомагає українським біженцям.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Війна трансформувалася": як зміниться ситуація на фронті в найближчі тижні, прогноз
Білорусь стягує техніку, проводить ротацію і знімає зі зберігання танки: експерт розкрив цілі Лукашенка
"Хочеться плакати": екс-дружина Потапа Горова не втрималася і висловилася про творчість Дорофєєвої
Образ Дорофєєвої безсоромно скопіювала співачка з рф, кадри: "Росіяни все у нас крадуть..."
У той же час російські компанії стали відмовлятися від співпраці Брежнєвої і розривати з нею рекламні контракти.
Також пішли чутки про те, що співачка розійшлася зі своїм чоловіком, який з початку війни жодного разу не виступив на підтримку України. Відомо, що Меладзе «перечікує» те, що відбувається в Італії. Відзначається, що зірковий продюсер боїться робити які-небудь заяви, щоб не втратити свої джерела заробітку в Росії.
Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський позбувся футболки, вразивши м'язами.
Як повідомляла Politeka, суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав останнє довоєнне фото сина.
Також Politeka писала, що концерт Барських оголосили в Росії, зірка жорстко відреагував.