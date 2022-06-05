Про це розповіла російським ЗМІ PR-менеджер популярної співачки українського походження Анастасія Драпеко.

Вона зізналася, що більше не працює з Брежнєвою, а сама співачка покинула Росію і не планує повертатися.

"Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в росії, вона сюди не повернеться", - заявила Драпеко.

Як відомо, Брежнєва багато років працювала і жила в Росії зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. Однак, після повномасштабного вторгнення рф в Україну співачка відкрито і різко засудила війну. Незабаром стало відомо, що вона вирушила до Польщі, де в якості волонтера допомагає українським біженцям.

У той же час російські компанії стали відмовлятися від співпраці Брежнєвої і розривати з нею рекламні контракти.

Також пішли чутки про те, що співачка розійшлася зі своїм чоловіком, який з початку війни жодного разу не виступив на підтримку України. Відомо, що Меладзе «перечікує» те, що відбувається в Італії. Відзначається, що зірковий продюсер боїться робити які-небудь заяви, щоб не втратити свої джерела заробітку в Росії.

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