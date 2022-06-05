Як пише Politeka.net, Даша Ульянова продовжує активно вести свій блог і розповідати про життя. Також дівчина приділяє увагу різним дрібницям і показує різні моменти з буднів, уникаючи питань і тем про особисте життя.

Цього разу Даша показала, з ким і як проводить вечір вихідного дня. Причому дівчина не стала показувати себе в ідеальному образі і з фільтрами, вважаючи за краще робити упор на натуральність.

"Самотній вечір суботи" - пише Даша під кадром, на якому" блищить " з маскою на обличчі.

Також Даша також любить пожартувати над собою. Частина прибутку дівчині приносить Instagram, тому вона нерідко рекламує різні послуги. Проте, без казусів не обходиться. Перейшовши на українську мову, часто трапляються незручні помилки.

Даша повторила долю Полякової, яка також рекламувала косметику і допустила подібну помилку:

"Ох, дякую Маші за таке круте ламінування вій та довготривалу укладку брів. Дуже класно все виглядає. Повіки ... у повій, як каже Оля Полякова, повії теж можуть користуватися. Дуже сподобалося, дякую майстру!» - сказала Даша.

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