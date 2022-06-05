Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова продолжает активно вести свой блог и рассказывать о жизни. Также девушка уделяет внимание различным мелочам и показывает разные моменты из будней, избегая вопросов и тем о личной жизни.

В этот раз Даша показала, с кем и как проводит вечер выходного дня. Причем девушка не стала показывать себя в идеальном образе и с фильтрами, предпочитая делать упор на натуральность.

"Одинокий вечер субботы" - пишет Даша под кадром, на котором "блистает" с маской на лице.

Также Даша также любит подшутить над собой. Часть прибыли девушке приносит Инстаграм, поэтому она нередко рекламирует разные услуги. Тем не менее, без казусов не обходится. Перейдя на украинский язык, часто случаются неловкие ошибки.

Даша повторила участь Поляковой, которая также рекламировала косметику и допустила подобную оплошность:

«Ох, дякую Маші за таке круте ламінування вій та довготривалу укладку брів. Дуже класно все виглядає. Повіки… у повій, як каже Оля Полякова, повії теж можуть користуватися. Дуже сподобалося, дякую майстру!» - сказала Даша.

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