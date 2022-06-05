Дівчині вдалося те, про що мріють багато перед літнім сезоном.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським артистом, який продовжує підтримувати країну і виступає на спеціальних концертах. Зараз разом з молодою дружиною Катею Репяховою він виховує маленького сина.

Дівчина повернулася з дитиною з подорожі через два місяці відсутності вдома. Зараз Катерина активно приводить себе в порядок і навіть розповіла, що через невідповідний клімату і води в Ізраїлі попсувала собі шкіру.

Робота з косметологом допоможе їй усунути проблеми. Однак навіть не відпочинку їй вдалося неймовірне-схуднути ще більше без зусиль.

"Я дуже схудла. На три кілограми. І найголовніше - в талії!"- поділилася Репяхова.

Також Репяхова вирішила показати, що сталося у неї з обличчям, опублікувавши Селфі в сторіс, не використовуючи фільтри. Як можна помітити, у Репяховой було безліч проблем з висипаннями. Зірка прикрилася рушником, демонструючи свою зовнішність.

"Робимо чистку. Світла в шоці. Я так розумію, мені в Ізраїлі вода не підходила", - зізналася Катя, показуючи, як проходить процедуру.

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