Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно презентувала нову пісню, показала стильний образ, вразивши образом.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і починаюча співачка. Нещодавно артистка випустила свій третій сингл разом з Народним артистом України Степаном Гігою. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Леся здалася в стильній футболці і велосипедках. Артистка стояла біля стіни, вражаючи фігуркою.

"Моя третя пісня - "цей сон"!

..вона була написана в ніч з четверга на п'ятницю, а якщо сон сниться з четверга на п'ятницю то він обов'язково збудеться.

Добро завжди перемагає зло!", - написала Никитюк.

Фанати, включаючи Санту Дімопулос, Ірину Сопонару і суддю "Майстер Шеф" Володимира Ярославського поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Пісня просто браво", " Леся Іванівна. Пісня вогонь. Ви зробили мій день"," чекаю наступну пісню - "Фантазер", "трек гармата".

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