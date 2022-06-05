Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Недавно артистка выпустила свой третий сингл вместе с Народным артистом Украины Степаном Гигой. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Леся показалась в стильной футболке и велосипедках. Артистка стояла у стены, впечатляя фигуркой.
"Моя третья песня – «Этот сон»!
..она была написана в ночь с четверга на пятницу, а если сон снится с четверга на пятницу то он обязательно сбудется.
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Добро всегда побеждает зло!", - написала Никитюк.
Фанаты, включая Санту Димопулос, Ирину Сопонару и судью "Мастер Шеф" Владимира Ярославского поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Песня просто браво", "Леся Ивановна. Песня огонь. Вы сделали мой день", "Жду следующую песню - "Фантазер", "Трэк пушка".
Напомним, Никитюк честно высказалась о ситуации в стране на сотый день войны
А еще Politeka сообщала, что Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии
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