Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно презентовала новую песню, показала стильный образ, впечатлив образом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Недавно артистка выпустила свой третий сингл вместе с Народным артистом Украины Степаном Гигой. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Леся показалась в стильной футболке и велосипедках. Артистка стояла у стены, впечатляя фигуркой.

"Моя третья песня – «Этот сон»!

..она была написана в ночь с четверга на пятницу, а если сон снится с четверга на пятницу то он обязательно сбудется.

Добро всегда побеждает зло!", - написала Никитюк.

Фанаты, включая Санту Димопулос, Ирину Сопонару и судью "Мастер Шеф" Владимира Ярославского поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Песня просто браво", "Леся Ивановна. Песня огонь. Вы сделали мой день", "Жду следующую песню - "Фантазер", "Трэк пушка".

Напомним, Никитюк честно высказалась о ситуации в стране на сотый день войны

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