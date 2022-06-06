Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка кілька років тому перемогла на проекті "Танці з зірками". А після цього знаменитість вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостячка", де вибрала переможцем Олександра Еллерта, але парі не вдалося зберегти відносини. Вже минулого року актрису покликали на проект" Україна має талант " в якості судді. Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Доброго ранку, якщо можна так сказати... Останні 103 дні, ми на цій гойдалки - вгору вниз", - написала Мішина.

"Сьогодні знову кілька ракет прилетіло до Києва, судячи з фото, які я побачила, зовсім недалеко від мого будинку", - додала Ксенія.

Нагадаємо, екс- "холостячка" Мішина пояснила, як росіяни можуть творити такі звірства в Україні

А ще Politeka повідомляла, що екс - "холостячка" Мішина розкрила, які плани їй зірвала війна

Також Politeka писала, що" Холостячка " Мішина після тренування показала, як відновлюється вдома