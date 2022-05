Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка" сейчас находится заграницей из-за съемок в новом сериале. Ксения решила показать, как она обычно готовится к своим духовным практикам и что ей помогает быть в форме, при этом речь не только о спорте.

По лсовам артистки, она долгое время не могла прийти в себя и не решалась заниматься так, как ранее. Тем не менее, медитации она не пропускает и уже два года два раза в день они помогают ей настроиться на нужный лад:

«Друзья, храню эфир! Развивайтесь, медитируйте» - пишет Мишина.

В сети отвечают: «LOVE YOU so much 😍🍏🌺; Слышно хорошо; Спасибо за очень полезные сведения! ❤🙏🏻; 🙌 поздравляю!!💕 Киев замечательный 😍; Спасибо Спасибо❤️; Привет, где Элерт😍; Лучшая !!!; Украинский вообще 🔥; Спасибо вам 👏 что рассказали как правильно это делать. Давно хотела научиться 😍».

Сама Мишина не забывает о себе, поэтому в Инстаграм показала, как смотрит за собой и приводит фигуру в порядок.

«После вчерашних споров и диалогов в сети сил уже совсем нет. Никуда без медитаций, основная часть жизни, и помните – правильно дышать животом. Вы же знаете, что большое количество стресса, а именно гормона кортизола, оседая в теле, приводит к отекам, лишнему весу, повышает аппетит и приводит к депрессивным состояниям», - делится Мишина.

