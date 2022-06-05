Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав себе і розповів, чому продовжує вчитися працювати зі зброєю.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український і канадський ресторатор, а також головний суддя"Майстер Шеф". Зірка нещодавно повернувся в Україну і активно зайнявся військовою підготовкою. Зірка у своєму Instagram розповів, чому навчається.

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Але кожен чоловік має зараз можливість отримати навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості і в приміщеннях, роботі в парі", - написав Хіменес-Браво.



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Але мій найжахливіший сон, коли в мій будинок заходять орки і хочуть вбити мене і мою сім'ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет або автомат, щоб захистити себе", - додав ресторатор.

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