Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал себя и рассказал, почему продолжает учиться работать с оружием.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор, а также главный судья "Мастер Шеф". Звезда недавно вернулся в Украину и активно занялся военной подготовкой. Звезда в своем Инстаграм рассказал, почему обучается.

"Почему я продолжаю тренировку с военными?

Первая волна войны – была самой жесткой и неожиданной

Военные, которые ценой собственной жизни или здоровья защитили Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Николаевскую области - они подарили время всем мужчинам в Украине

Драгоценное время, чтобы получить новые умения для нового времени

Я не говорю, что каждый должен идти воевать

Кто должен обеспечивать тыл, волонтерство. Предприниматели должны восстанавливать экономику и создавать рабочие места

Но каждый мужчина имеет сейчас возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижение на открытой местности и в помещениях, работе в паре", - написал Хименес-Браво.



"Да, против танков с автоматом не пойдешь

Но мой самый ужасный сон, когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя", - добавил ресторатор.

Напомним, Эктор из "Мастер Шеф" в Харькове без лишнего шума начал раздавать гуманитарку

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