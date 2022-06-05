Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор, а также главный судья "Мастер Шеф". Звезда недавно вернулся в Украину и активно занялся военной подготовкой. Звезда в своем Инстаграм рассказал, почему обучается.
"Почему я продолжаю тренировку с военными?
Первая волна войны – была самой жесткой и неожиданной
Военные, которые ценой собственной жизни или здоровья защитили Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Николаевскую области - они подарили время всем мужчинам в Украине
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Пропагандистка Овсянникова приехала в Киев и нарвалась на гнев украинцев: "Валите из нашей страны"
Оккупанты запустили ракету над АЭС, украинцев предупредили об угрозе утечки радиации: "Пролетела критически низко"
Готовится почва для нового вторжения рф после капитуляции в Украине: две страны под угрозой
"Это не психиатрия, это...": стало известно, из-за чего путин просчитался в Украине
Драгоценное время, чтобы получить новые умения для нового времени
Я не говорю, что каждый должен идти воевать
Кто должен обеспечивать тыл, волонтерство. Предприниматели должны восстанавливать экономику и создавать рабочие места
Но каждый мужчина имеет сейчас возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижение на открытой местности и в помещениях, работе в паре", - написал Хименес-Браво.
"Да, против танков с автоматом не пойдешь
Но мой самый ужасный сон, когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя", - добавил ресторатор.
Напомним, Эктор из "Мастер Шеф" в Харькове без лишнего шума начал раздавать гуманитарку
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл тайный рецепт паляницы с клубникой
Также Politeka писала, что Эктор из "Мастер Шеф" проведал Харьков после многочисленных обстрелов