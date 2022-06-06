Екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA (Ярослава Хома) показала, як вперше взяла в руки вудку і зловила свій перший трофей.

Як пише Politeka.net, Соліст Дзідзьо Михайло Хома і Ярослава були у шлюбі з 2013 року по 2021. Пара вирішила розійтися незважаючи на те, що були разом протягом 20 років. І тепер Ярослава займається кар'єрою співачки, виступаючи під псевдонімом SLAVIA. Не забуває співачка і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість показала, як проводить час у горах.

На кадрах можна побачити співачку з вудкою. Зірка стояла біля водойми і намагалася витягнути рибу.

"Перша моя рибалка", - написала співачка.

На другому сторіс Ярослава вже дістала рибу, яка стрибала на брукованій дорозі.

Як можна зрозуміти, зірка зловила форель.

"Я в дитячому захваті", - написала співачка на другому сторіс.

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