Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка, яку продюсує Потап. А нещодавно зірку покликали до ведучої проекту"Орел і Решка". Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила показати, як проходили зйомки легендарного проекту.
"Нещодавно зайшла в свою фотоплівку, і вона у мене повністю забита спогадами зі зйомок.
А сьогодні зрозуміла, що рівно рік тому вийшов перший випуск зір «земляни». Люблю цей проект і дуже сумую! Сподіваюся, що вже зовсім скоро, після нашої перемоги, ми повернемося до зйомок і продовжуємо відкривати для вас світ", - написала Андраде до кадрів, які показала.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Круто було" ," такі теплі фото і відео", "Вау, наймиліший, найкрасивіший котик на землі, ну просто немає слів. Зайка, ти найкраща, чесно".
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