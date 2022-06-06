Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка перемогла на проекті "Холостяк" і прославилася завдяки ефектним появам на церемоніях розів. Зараз дівчина активно веде свій блог.
За час після шоу Ульянова не раз відвідувала модні заходи, важливі події близьких і весілля друзів. У деякому роді, у дівчини вже є своя невелика традиція-ловити буети нареченої після церемонії і робити з ними фото на пам'ять.
Цей раз не став винятком: "Ювілейний спійманий букет" - віджартувалася Ульянова на одному з пам'ятних кадрів.
Як відомо, Даша вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостяк" з Максом Михайлюком, але парі не вдалося побудувати відносини після проекту. Зате Даша стала успішною блогеркою в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Даша поділилася яскравим фото.
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На знімку Даша була в святковому вбранні і з букетом в руках. Поруч з Ульяновою стояла ще одна дівчина.
"Вгадайте, хто наречена", - написала Ульянова.
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