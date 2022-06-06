Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая победила на проекте "Холостяк" и прославилась благодаря эффектным появлениям на церемониях розов. Сейчас девушка активно ведет свой блог.

За время после шоу Ульянова не раз посещала модные мероприятия, важные события близких и свадьбы друзей. В некотором роде, у девушки уже есть своя небольшая традиция - ловить буеты невесты после церемонии и делать с ними фото на память.

Этот раз не стал исключением: "Юбилейный пойманный букет" - отшутилась Ульянова на одном из памятных кадров.

Как известно, Даша решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком, но паре не удалось построить отношения после проекта. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Даша поделилась ярким фото.

На снимке Даша была в праздничном наряде и с букетом в руках. Рядом с Ульяновой стояла еще одна девушка.

"Угадайте, кто невеста", - написала Ульянова.

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