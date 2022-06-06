Вірш вона прочитала перед мікрофоном в студії, передавши всі емоції одним тільки голосом.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва має багато талантів поза сценою. Вона чудово готує і малює. А також, виявляється, вміє емоційно читати вірші.

Знаменитість поділилася відео в Instagram, на якому продекламувала вірш видатної Ліни Костенко "Синівська молитва".

Вірш вона прочитала перед мікрофоном в студії, передавши всі емоції одним тільки голосом. Протягом хвилини Даша Астаф'єва емоційно читала глибокі рядки поезії, передаючи той біль, який поетеса вклала в рядки. В один момент на очах моделі з'явилися сльози і здригнувся голос.

Підписники артистки в Instagram мало не в один голос заявили, що вірш з вуст Даші Астаф'євої викликав у них мурашки по тілу: "Як красиво, Дашуль! До сліз, спасибі, дорогенька!", "Медитативний голос"," До клубка в горлі", "Вірш бере за душу", "Плачу", "Можна озвучувати книжки, голос оксамитовий".

Нагадаємо, що Астаф'єва вирушила підтримати ЗСУ і побачила, що влаштували в Україні окупанти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва кокетливо похвалилася побаченням у Києві.

Також Politeka писала, що Астаф'єва назвала людину, яку хоче цілувати під мирним небом.