Популярна українська співачка, модель і зірка Playboy Даша Астаф'єва з перших днів вторгнення вирушила волонтерити, а також готувала їжу для військових. Причому артистка це не афішувала, а займалася своєю роботою без розголосу досить довгий час.
Зараз Даша почала частіше спілкуватися з шанувальниками і зрідка викладає пам'ятні кадри, які цікавлять її шанувальників. Цього разу Астаф'єва жартома заговорила про побачення. Як відомо, через довгі роки відносин, Даша розлучилася з обранцем і тепер зовсім не розповідає про себе.
Однак, артистка любить пожартувати і робить це в Instagram із задоволенням:
"Іноді, щоб відчути себе живим, треба нагадати, наскільки я люблю своє рідне місто. Дозволяю собі відвідати ресторан. Взяла і пішла на побачення з найкращим виглядом Києва!» - підмітила Даша.
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Також Даша поділилася в інста-сторіс милим фото, на якому продемонструвала стильний образ. На новій фотографії Даша відобразила себе в ліфті.
"Я люблю українське", - підписала сторіс Даша, зазначивши сторінку українського бренду, у якого придбала цей наряд.
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