Стихотворение она прочла перед микрофоном в студии, передав все эмоции одним только голосом.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева имеет много талантов вне сцены. Она прекрасно готовит и рисует. А также, оказывается, умеет эмоционально читать стихи.

Знаменитость поделилась видео в Инстаграм, на котором продекламировала стих выдающейся Лины Костенко "Синівська молитва".

Стихотворение она прочла перед микрофоном в студии, передав все эмоции одним только голосом. В течение минуты Даша Астафьева эмоционально читала глубокие строчки поэзии, передавая ту боль, которую поэтесса вложила в строчки. В один момент на глазах модели появились слезы и дрогнул голос.

Подписчики артистки в Instagram чуть ли не в один голос заявили, что стих из уст Даши Астафьевой вызвал у них мурашки по телу: "Как красиво, Дашуль! До слез, Спасибо, дорогуша!", "Медитативний голос", "До кома в горле", "Стихи берут за душу", "Плачу", "Можно озвучивать книжки, голос бархатный".

Напомним, что Астафьева отправилась поддержать ВСУ и увидела, что устроили в Украине оккупанты.

Как сообщала Politeka, Астафьева кокетливо похвасталась свиданием в Киеве.

Также Politeka писала, что Астафьева назвала человека, которого хочет целовать под мирным небом.