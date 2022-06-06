Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева имеет много талантов вне сцены. Она прекрасно готовит и рисует. А также, оказывается, умеет эмоционально читать стихи.
Знаменитость поделилась видео в Инстаграм, на котором продекламировала стих выдающейся Лины Костенко "Синівська молитва".
Стихотворение она прочла перед микрофоном в студии, передав все эмоции одним только голосом. В течение минуты Даша Астафьева эмоционально читала глубокие строчки поэзии, передавая ту боль, которую поэтесса вложила в строчки. В один момент на глазах модели появились слезы и дрогнул голос.
Подписчики артистки в Instagram чуть ли не в один голос заявили, что стих из уст Даши Астафьевой вызвал у них мурашки по телу: "Как красиво, Дашуль! До слез, Спасибо, дорогуша!", "Медитативний голос", "До кома в горле", "Стихи берут за душу", "Плачу", "Можно озвучивать книжки, голос бархатный".
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Напомним, что Астафьева отправилась поддержать ВСУ и увидела, что устроили в Украине оккупанты.
Как сообщала Politeka, Астафьева кокетливо похвасталась свиданием в Киеве.
Также Politeka писала, что Астафьева назвала человека, которого хочет целовать под мирным небом.