До свого посту Даша Астаф'єва прикріпила спільне фото, на якому вони позували, обійнявши один одного.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва згадала про близьку людину, яка святкує день народження. У зв'язку з цим співачка опублікувала привітання в сторіз на сторінці Instagram і додала фото.

Зокрема виявилося, що свій день народження відзначила відома українська телеведуча Маша Єфросиніна. Даша Астаф'єва не могла проігнорувати таку подію і привітала знаменитість. Співачка також зазначила, що мріє зустріти Машу під мирним небом і міцно її обійняти.

"З Днем народження, Машуня! Я мрію тебе обіймати і цілувати під мирним небом. Давай дочекаємося! Нехай справджуються всі твої мрії, і всі твої добрі справи завжди повертаються барвистими подарунками життя", - заявила Даша Астаф'єва.

До свого посту вона прикріпила спільне фото, на якому зірки позували, обійнявши один одного. Маша Єфросиніна і Даша Астаф'єва постали в спокусливих образах, продуманих від і до. Обидві приміряли чорні сукні, доповнили свої наряди сережками, вечірнім макіяжам і елегантними зачісками.

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