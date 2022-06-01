Як повідомляє Politeka.net, колишня солістка групи Nikita, яка з самого початку війни волонтерила і допомагала українській армії, поділилася у своїх сторіз розповіддю про те, як вирушила виступати перед військовими.

Даша розповіла, що їй довелося відвідати місця, які потрапили під удар росіян.

"Відвідали місця, які намагалися звільнити...після всього побаченого важко навіть дихати. Майже нічого в місті не залишилося цілим. Мені було дуже страшно побачити очі людей, які зустрілися з ворогом Наживо. Людей, які, на жаль, звикли до такого виду свого міста", - зізналася Астаф'єва.

За її словами, вона з командою вперше приїхала підтримати українських захисників виступом-до цього вона допомагала громадською діяльністю, участю в зборах коштів і готуванням їжі у волонтерському центрі.

"Я не могла не побачити це своїми очима. Не підтримати тих, завдяки кому ми живі. Наші люди найкращі. Ми щодня є прикладом єдності та підтримки! Незломленого духу і спраги перемоги! І після побаченого, у мене навіть немає сумніву, що перемога буде за нами! Тому що ми найкращі. Не знаю, чи підтримали ми хлопців...я досі вважаю, що співати можуть тільки ті, у кого є на це сили. Але я рада, що ми побачили обличчя наших героїв. Пишаюся тим, що в Україні найсильніша армія. Армія людей", - написала Астаф'єва про свою поїздку.

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