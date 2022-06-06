Популярний блогер і радіоведучий Слава Дьомін, який випускає своє ютуб-шоу "Слава+", часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу він похвалився кадрами зі студії ранкового телешоу і розповів, що став телеведучим.
Як виявилося, Слава пройшов кастинг і став ведучим програми "Ранок з Україною", яке буде вести разом з іншими зірками – Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем. Дьомін показав фото зі студії, на яких позує разом з Лілією, а в підписі до нього відповів на головні питання про свою іншу роботу.
"Тепер я ведучий на каналі "Україна". Відсьогодні я веду шоу "Ранок з України" разом з неймовірною @liliia.rebrik крутий @anatoliyanatolich і народної @irina_khomenko. Останні 15-ть років я ходив на різні телевізійні кастинги і навіть десь проходив у фінал. Але завжди не проходив до кінця. І ось тепер ми з вами будемо бачитися частіше. Ps. Відразу відповідаю на два питання. Я залишаюся вести Слава+. Я залишаюся на Люкс ФМ", - розповів Слава Дьомін.
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