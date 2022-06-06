Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість в 2020 році одружився на красуні Христині, з якою в цьому році відсвяткує другу річницю весілля. Після 24 лютого пара стала активно допомагати Україні - Володимир пішов захищати рідну землю, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де цього разу показала знищену техніку Христини.
"Був справжній підпалив нашими ЗСУ", - написала Христина.
"А ці вже вирушили в пекло", - продовжила блогерка.
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"Ще почекайте в пеклі свого вождя. Він скоро до вас відправиться", - підсумувала Христина.
"За мої висловлювання сьогодні в бік Росії, мені Instagram погрожує.... і видаляє сторіс. Вимагаю на сторіс ваших реакцій, буду дуже вдячна, щоб не допустити втрати аккаунта. Спасибі", - розповіла Христина після.
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