Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український та Канадський ресторатор колумбійського походження. Зірка вже довгий час веде "Майстер Шеф", де є головним суддею проекту. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішив розповісти про допомогу Україні.

"Кіно про Україну, яке ми знімаємо, буде подаватися на Amazon і Netflix. Це документальний благодійний фільм, кошти якого підуть на відновлення України. Очікуємо 10 мільйонів доларів

Я гордий, що маю честь розповідати про Україну – тисячам людей з усього світу", - написав Ектор.

Також зірка додав фото з розбомблених місць України.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Мій рідний Харків", "улюблений Харків".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому продовжує навчатися військовій справі

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив трагічною історією

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