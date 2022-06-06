Як пише Politeka.net, Михайло і Ярослава були в шлюбі з 2013 по 2021 рік. Після цього пара заявила про розлучення і зайнялася активно кар'єрою сольної співачки, випускаючи пісні українською мовою. Зірка також постійно займається своїм блогом в соціальній мережі Instagram, де просуває свій контент. А цього разу вирішила дати інтерв'ю "Зірковому шляху", де розповіла про розлучення з артистом.

"Вперше розповіла про те, як рятувалася від вибухів, а також про стосунки з Михайлом Хомою. Як він допомагає їй? Чи розлучилися вони офіційно? Але як на це вплинула її манія до бездоганної чистоти?",- написано було в публікації.

"Так, ми офіційно розлучені. Була горда через те, що була молодою. Він не любить, щоб я розповідала. Кожне його інтерв'ю якесь виходить, він ображається:"Навіщо ти то сказала, навіщо ти це сказала". Звичайно, ми спілкуємося. Звичайно, він мені допомагає", - сказала Ярослава.

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